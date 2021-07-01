Innsbruck wechselt wieder zur Normalität

Flughafen Innsbruck (Foto: Flughafen Innsbruck)

Der Flughafen Innsbruck wird die Flughafenshops und die Gastronomie im Juli nach eine langen Corona Pause wieder öffnen.

Die vergangenen Monate verliefen am Flughafen Innsbruck äußerst ruhig. Auch Shops und Gastronomie waren in dieser Zeit nicht geöffnet. Ab morgen (01.07.2021) wird sich das allerdings wieder ändern.

Seit Ende Mai ist mit dem Beginn der Urlaubsflüge nach Griechenland, Italien und Spanien wieder Leben am Flughafen eingekehrt. Die Buchungslage der angebotenen Flüge zeigt, dass sich die Menschen nach Urlaub sehnen und die Angebote der Reiseveranstalter sehr gut angenommen werden.

Ab 01. Juli können damit auch die Shops und Gastronomie am Flughafen wieder ihre Türen öffnen. Allen voran der kleine MPREIS-Supermarkt im Erdgeschoss des Terminals, der bereits im Juni seinen Betrieb langsam wieder aufgenommen hat und nun ab 01. Juli von Montag bis Sonntag – wie folgt – geöffnet ist: MO-FR 10:00-17:00 Uhr, SA 10:00-18:30 Uhr und SO 07:30-17:30 Uhr.

„Von der Wiedereröffnung unserer Filiale am Flughafen profitieren nicht nur die Passagiere und BesucherInnen des Flughafens, sondern auch die Bevölkerung, die in der Nähe wohnt und sich beispielsweise auch am Sonntag mit unseren Produkten versorgen möchte. Wir freuen uns daher sehr, dieses Angebot wiederaufnehmen zu können“, so David Mölk, Geschäftsführer von MPREIS.

Auch der Bäcker Ruetz öffnet vorerst wieder am Wochenende von 06:00 bis 16:00 Uhr (Samstag und Sonntag). Das Flughafenrestaurant Fly Inn sorgt an den Wochentagen Montag, Mittwoch, Freitag sowie Samstag und Sonntag (ab 10:00 Uhr) für das leibliche Wohl seiner Gäste, und der Travel Value Shop (nach der Sicherheitskontrolle) ermöglicht Shopping für die Passagiere vor dem Abflug.

Der stv. Flughafendirektor und Prokurist Patrick Dierich zeigt sich sehr erfreut über die Öffnungen: „Neben dem steigenden Angebot an Flügen ist es schön, den Flughafen als Standort wieder belebter zu sehen.“

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