Innsbruck präsentiert Passagierzahlen 2025

Flughafen Innsbruck (Foto: Flughafen Innsbruck)

Der Flughafen Innsbruck konnte im vergangenen Jahr insgesamt 882.876 Passagiere abfertigen, das entspricht einem Plus von 2,4 Prozent.

Der Flughafen Innsbruck blickt auf ein ereignisreiches Jubiläumsjahr zurück. 2025 stand zum einen im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums, zum anderen im Zeichen anspruchsvoller Rahmenbedingungen am europäischen Luftverkehrsmarkt. Das Jahr 2025 fand einen positiven Abschluss mit einem Zuwachs um 2,4% auf insgesamt 882.876 Jahrespassagiere.

Die europäische Airline-Landschaft veränderte sich 2025 weiter. Faktoren wie anhaltende Kapazitätsengpässe bei Fluggeräten, die Ausdünnung regionaler Strecken insbesondere im deutschsprachigen Raum sowie die anhaltende Diskussion rund um die Flugabgabe und deren Einfluss auf wettbewerbsfähige Ticketpreise prägten das Marktumfeld.

Auch für Innsbruck gab es direkte Auswirkungen. Ein großes Thema war die erneute Streichung der Frankfurt-Strecke. Gemeinsam mit den Eigentümern und Partnern der Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft mbH (TFG) wird intensiv daran gearbeitet, wieder eine ganzjährige, tragfähige Anbindung an ein zweites großes internationales Drehkreuz neben Wien zu entwickeln.

„Trotz des Verlustes der Frankfurt-Strecke sind wir ein erfolgreicher Regionalflughafen“ betont Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta und führt weiter aus: „Wir bieten neben einem interessanten Flugprogramm kurze Wege, unbeschwertes Reisen und eine gute Erreichbarkeit – Vorteile, die die Tirolerinnen und Tiroler sowie unsere Gäste schätzen.“

Passagierentwicklung 2025: moderates Wachstum trotz schwierigen Marktumfeldes

Im abgelaufenen Jahr wurden 882.876 Passagiere über den Flughafen Innsbruck abgefertigt – ein Plus von 2,4 % im Vergleich zu 2024.

Die Flugbewegungen im Linien- und Charterverkehr waren leicht rückläufig. Mit 7.516 Flugbewegungen lag der Wert um 0,8 % unter dem Vorjahr.

Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge stieg erneut leicht und erreichte 74,2 %.

Der Winter bleibt Hochsaison, der Sommer entwickelt sich positiv

Die Hochsaison am Flughafen Innsbruck bleibt klar die Wintersaison: Im 1. Quartal 2025 wurden etwas mehr als 60 % aller Jahrespassagiere abgefertigt. In dieser Zeit wird jeweils die wichtige wirtschaftliche Basis für ein erfolgreiches Gesamtjahr gelegt.

Dennoch entwickelte sich auch die Sommersaison 2025 positiv, denn die Tirolerinnen und Tiroler nutzten verstärkt die ab Innsbruck angebotenen Sommerdestinationen. So konnten im Sommer 2025 in den Monaten Mai bis Oktober 188.263 Passagiere gezählt werden. Das waren um 6,4% mehr als in den Sommermonaten 2024.

Entwicklung von Destinationen und Ländern

Die beliebtesten Destinationen im Jubiläumsjahr 2025 waren: London, Wien und Amsterdam.

Unter den Airlines lagen transavia, easyJet und Austrian Airlines auf den ersten Plätzen.

Besonders dynamisch entwickelten sich die Länder Spanien, Türkei (erstes Jahr nach Wiederaufnahme der Strecke) und Dänemark.

Aktueller Winter 2025/26 und Ausblick auf den Sommer 2026

Die aktuelle Wintersaison ist stark gestartet: Der Dezember 2025 brachte ein Passagierplus von 3,6 % gegenüber dem Vorjahr – über 107.000 Passagiere nutzten zum Auftakt der Wintersaison den Flughafen Innsbruck. Mit der neuen Destination Düsseldorf und mehreren Frequenzerhöhungen aus Großbritannien, dem wichtigsten Quellmarkt für den Flughafen, konnten positive Impulse gesetzt werden.

Anfang Januar führten europaweite Wetterkapriolen zu Verzögerungen und vereinzelten Flugstreichungen – dennoch erwartet der Flughafen für die laufende Wintersaison insgesamt eine positive Gesamtentwicklung bis Ostern.

Für den Sommer 2026 hat der Verkauf an Urlaubsreisen bereits begonnen, und so bewerben die Reiseveranstalter ihre Angebote mit Frühbucheraktionen. NEU ab Innsbruck wird im kommenden Sommer die beliebte griechische Insel Korfu (mit Idealtours) angeboten.

Flughafen Innsbruck