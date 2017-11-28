Innsbruck feiert Jubiläumspassagier

Flughafen Innsbruck (Foto: Flughafen Innsbruck)

Für den Flughafen Innsbruck beginnt die neue Woche mit einem Jubiläum. Am 27.November wurde am Airport der 1.000.000ste Passagier des Jahres verabschiedet.

„Es freut uns besonders, dass wir die Millionenmarke so früh wie noch nie erreichen konnten. Das Jahr 2017 war bisher durchaus bewegt und hat auch uns mit der Insolvenz der Fluglinien Monarch und airberlin vor Herausforderungen gestellt“, fasst Flughafengeschäftsführer DI Marco Pernetta zusammen. „Umso positiver war das Engagement der Fluglinien British Airways, easyJet und Transavia für uns. Ihre Flüge nach London und Amsterdam wurden in diesem Herbst erstmals ganzjährig angeboten“.

Positiver Ausblick auf die Wintersaison

Nun steht der Beginn der Wintersaison in den Startlöchern. Ab Anfang Dezember wird das Flugprogramm mit einem vielfältigen Angebot an europäischen Metropolen, die direkt ab Innsbruck erreicht werden können, volle Fahrt aufnehmen.

NEU in diesem Winter sind Antwerpen (mit der Fluglinie TUI Belgium) mit zwei wöchentlichen Flugverbindungen und St. Petersburg (mit der Fluglinie Sibir Airlines) mit einem Flug pro Woche. Zusätzlich wird British Airways nach einem erfolgreichen ersten Jahr die Frequenzen nach London Heathrow auf sieben Flüge pro Woche erhöhen und damit eine noch bessere Anbindung in die britische Hauptstadt ermöglichen.

Die Zeit zwischen Anfang Dezember und Anfang April gilt am Flughafen Innsbruck als Hochsaison. Tausende Wintertouristen werden in dieser Zeit nach Tirol fliegen, um in den Bergen ihren Winterurlaub zu verbringen. Ausgehend von der bisher guten Schneelage sieht man der Wintersaison am Flughafen Innsbruck positiv entgegen.

Sollte der Dezember wie geplant verlaufen, rechnet man mit einem Rekordergebnis von rund 1,1 Millionen Passagieren im Jahr 2017.

Flughafen Innsbruck