Innovativer Mahlzeitenservice bei Emirates

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates Airlines führt Service zur Vorbestellung von Bordmahlzeiten ein und verfolgt damit das Ziel, im Umgang mit Lebensmitteln nachhaltiger zu werden.

Innovation im Restaurant-über-den-Wolken-Erlebnis bei Emirates: Fluggäste können ihre warme Hauptmahlzeit ab sofort zwischen 14 Tagen und 24 Stunden vor Abflug auswählen. Dadurch stellt die Fluggesellschaft sicher, dass die Gäste stets ihre bevorzugte Mahlzeit erhalten und vermeidbare Lebensmittelabfälle reduziert werden.

Die Initiative wird zuerst für die Business Class auf allen Flügen zwischen Dubai und London Heathrow, London Gatwick sowie London Stansted eingeführt. Emirates plant, die Möglichkeit zur Vorbestellung demnächst um weitere Strecken und Beförderungsklassen zu ergänzen und beobachtet das Kundenfeedback aus der ersten Einführungsphase. Bis zu 14 Tage vor Abflug können Gäste die Speisekarte auf ihrem Flug online auf emirates.ch oder via Emirates-App einsehen und aus dem Angebot an regional inspirierten Gerichten mit lokalen Zutaten auswählen. Auch die sogenannten Sondermahlzeiten, welche diätische, religiöse oder ernährungsbezogene Präferenzen berücksichtigen, können vorbestellt werden.

Die Vorbestellungen werden zu bereits bestehenden KI-gestützten Daten zur Nachverfolgung von Kundenpräferenzen und den Informationen der Cabin Crew hinzugefügt, welche die Menüplanung und optimale Beladung der Flugzeuge mit Essen erleichtern. An Bord nutzt das Kabinenpersonal eine speziell für diesen Zweck entwickelte App, um die Auswahl der Mahlzeiten zu sehen und dem Gast das gewünschte Gericht zu servieren. Das neue Angebot ist eine weitere Serviceinitiative für digitalen Passagierkomfort auf der Reise. Neben dem Check-in über Website und App, der Möglichkeit einer digitalen Bordkarte und der Verwaltung der Reiseroute können Fluggäste vorab auf digitale Speisekarten zugreifen, sich für das Vielfliegerprogramm Skywards anmelden oder eine persönliche Playlist mit Filmen, Serien und Musiktiteln erstellen, die mithilfe der App mit dem persönlichen Bildschirm synchronisiert wird.