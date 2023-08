Ingenieure und Techniker bei Boeing wollen Verträgen zustimmen

Die technischen Mitarbeiter des Flugzeugherstellers Boeing wollen mit neuen Verträgen vier Jahre Arbeitsfrieden sichern.

79% der Mitglieder der Society of Professional Engineering Employees in Aerospace wollen den Verträgen zustimmen, 69% sind es in der Techniker Einheit. Die zwei neuen Vereinbarungen konnten am 14. November getroffen werden. Sie beinhalten eine Lohnerhöhung von durchschnittlich 5% im Jahr, höhere Pensionsgelder und verbesserte Abdeckung der Gesundheitskosten. Damit nähern sich Arbeitskräfte und Leitung einander wieder an. Letzten Monat gab Boeing die erneute Verschiebung des Testfluges des 787 Dreamliner bekannt und machte den achtwöchigen Streik der Produktionsangestellten dafür verantwortlich. Die zwei neuen Verträge sollen heute in Kraft treten. Haben Sie die neuste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen? Link: Flieger Wochenschau vom 28. November 2008.