Informationen zur Drohnensichtung am 05.08.2026 auf dem Flughafen Leipzig/Halle

Airport Leipzig Halle (Foto: Flughafen Leipzig/Halle)

In der Nacht zum 5. August 2026 wurde der Flugbetrieb am Flughafen Leipzig/Halle um 00:05 Uhr aufgrund einer Drohnensichtung eingestellt.

Ab 01:55 Uhr konnte der Flugbetrieb zunächst über die nördliche Start- und Landebahn wieder aufgenommen werden. Der Flugverkehr für Passagiere ist seitdem nicht beeinträchtigt. Die südliche Start- und Landebahn wurde zudem am 5. August 2026 um 18:46 Uhr wieder freigegeben. Seitdem läuft der Flugbetrieb am Flughafen Leipzig/Halle wieder ohne Einschränkungen.

Zum Schutz des Luftverkehrs setzt der Flughafen bei Drohnensichtungen die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen um. Die Abwehr unbefugt betriebener Drohnen sowie die straf- und ordnungsrechtliche Verfolgung möglicher Verstöße obliegen den zuständigen Behörden. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen führen die Ermittlungen in diesem Fall. Die Mitteldeutsche Flughafen AG arbeitet seit Beginn des Vorfalls eng mit den Ermittlungsbehörden zusammen und unterstützt deren Ermittlungen umfassend.

Von der Einstellung des Flugbetriebs war der Passagierverkehr aufgrund der geltenden Nachtflugbeschränkungen mit Ausnahme einer verspäteten Maschine der Airline Marabu nicht betroffen. Das Flugzeug wurde nach Nürnberg umgeleitet.

Flughafen Leipzig/Halle