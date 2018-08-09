Info-Touchscreens am Flughafen Hamburg

Infokiosk Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Damit Passagiere und Besucher am Hamburg Airport stets den Überblick behalten, hat der Flughafen vier interaktive Informations-Kioske in den Terminals installiert.

Kernfunktion des neuen Serviceangebotes ist ein digitales Leit- und Orientierungssystem, welches den Gästen den schnellsten Weg zum gewünschten Ziel am Flughafen aufzeigt. Per QR-Code lässt sich der ermittelte Weg zudem direkt auf das Smartphone übertragen, so dass der digitale Lageplan stets verfügbar ist.

Die neuen touchfähigen Monitore wurden sowohl im öffentlichen Bereich der Terminals 1 und 2 als auch auf der Pier hinter der Sicherheitskontrolle installiert. So haben Passagiere, Abholer, Bringer und Besucher gleichermaßen die Möglichkeit, sich mit Hilfe der Geräte zu informieren. Zu den Inhalten gehören neben den digitalen Lageplänen außerdem eine Anzeige aktueller Flugdaten sowie weitere reiserelevante Hinweise wie beispielsweise die Bedingungen für die Aufgabe von Sperrgepäck oder die Besonderheiten bei der Mitnahme von Flüssigkeiten. Alle hinterlegten Informationen sind entweder durch die intuitiv gestaltete Menüstruktur oder über die Suchfunktion aufrufbar. Zudem können sich Passagiere mit der zoombaren Terminal-Karte einen schnellen Überblick der Shopping- und Serviceangebote am Flughafen verschaffen.

„Mit unseren Info-Touchscreens bieten wir den Passagieren, Abholern und Besuchern einen digitalen Service vor Ort, der das Orientierungs- und Informationsbedürfnis unserer Gäste optimal abdeckt“, sagt Stefanie Harder, Leiterin Unternehmenskommunikation und Service am Hamburg Airport. „Egal, ob es die Frage nach dem nächsten Trinkwasserspender oder dem schnellsten Weg zum Gate ist, unsere neuen Service-Kioske können weiterhelfen. Damit haben wir eine optimale Ergänzung zu unseren geschulten Servicemitarbeitern vor Ort.“

Während einer Pilotphase beobachtet Hamburg Airport vor allem die Akzeptanz und die Nutzung durch die Gäste. Die Bedienung der Kiosksysteme wird daher anfangs nur in deutscher Sprache möglich sein – englisch und dänisch folgen zeitnah. Zunächst befinden sich die ersten vier Standorte im Ankunftsbereich von Terminal 2, der Abflughalle von Terminal 1, direkt hinter der Sicherheitskontrolle in der Airport-Plaza sowie auf der Pier bei Gate C16.

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