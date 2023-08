Industrie erwartet Erholung im nächsten Jahr

Anlässlich der Global Strategy Summit in Beijing zeichnete die internationale Airline Industrie ein positives Bild für das Jahr 2010.

Die Versammlung rechnet damit, dass sich der Markt im nächsten Jahr erholen wird. Erste Anzeichen dafür seien bereits sichtbar, besonders in China und Südostasien. Die USA erwartet erste Verbesserungen in der zweiten Jahreshälfte 2009, Europa und Japan liegen noch etwas zurück. Die Airlines der Welt mussten für das Jahr 2008 einen kollektiven Verlust von US$8,5 Milliarden verbuchen und rechnen 2009 mit einem Defizit von US$9 Milliarden. Rund 13,1 Prozent aller Flugzeuge wurden aus dem Verkehr genommen. Doch die Industrie zeigt auch erste Zeichen der Erholung: Der Flugverkehr ging im August nur um 1,2 Prozent zurück. Andrew Herdman, Assn. Of Asia Pacific Airlines DG, rechnet in Ende 2010, Anfang 2011 mit einer Rückkehr des Passagierverkehrs in den Normalzustand, beim Cargoverkehr jedoch nicht vor Ende 2011 oder 2012. Zuerst müssten die Airlines jedoch das Problem der Kapazität lösen und Boeing und Airbus realisieren, dass ihre Kundinnen in diesem und im nächsten Jahr keine neuen Flugzeuge benötigen werden.