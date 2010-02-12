Indonesische Airline landet auf Reisfeld

Eine ATR 42 Maschine der Trigana Air mit 52 Personen an Bord musste gestern auf einem Reisfeld auf Borneo Island notlanden.

Alle 47 Passagiere und fünf Crew-Member überlebten, zwei Personen sollen mit Beinbrüchen davon gekommen sein. Die ATR 42-300 mit der Registrationsnummer PK-YRP befand sich auf einem regulären Flug von Berau nach Samarinda in Kalimantan, als ein Triebwerk ausstieg. Der Pilot soll daraufhin entschieden haben, in Balikpapan zwischenzulanden, dazu reichte es aber offensichtlich nicht mehr, und er absolvierte eine Notlandung auf einem Reisfeld rund 40 Kilometer vom Flughafen entfernt. Indonesiens Airlines haben eine schlechte Reputation, wenn es um die Flugsicherheit geht. Die Europäische Kommission hat im letzten Jahr vieren, darunter der Garuda Indonesia, die Flugerlaubnis für Europa gewährt, nachdem diese ihre Sicherheitsstandart angepasst hatten.



