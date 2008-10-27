Indonesien will teilweise Aufhebung des Flugverbots

Möglicherweise soll es der Nationalen Fluggesellschaft Garuda Indonesia ab November erlaubt werden, nach Europa zu fliegen.

Die indonesische Regierung versucht, das von der europäischen Kommission verhängte Flugverbot für alle indonesischen Airlines in Europa wenigstens für die Fluggesellschaft Garuda aufzuheben. Beim 7. Asia-Europe Meeting (ASEM) trafen sich die Vertreter des Landes mit Jose Manuel Barroso und Nicolas Sarkozy zu Gesprächen. Man hofft auf eine Entscheidung am EU Meeting im November. Die Europäische Union hatte im Jahr 2007 ein Flugverbot für alle Indonesischen Fluggesellschaften ausgesprochen, nachdem es zu einigen fatalen Unfällen bei diesen gekommen war.