Indonesia rechnet mit Entspannung

Die indonesische Regierung glaubt, dass die Europäische Kommission zwei weitere Airlines von der Liste der Fluggesellschaften streichen wird, die nicht nach Europa fliegen dürfen.

Vor drei Jahren wurden nach einer Reihe von Zwischenfällen bei der indonesischen Flugsicherheit einige Airlines auf eine schwarze Liste genommen. Europäische Flugreisende wurde auch davor gewarnt, diese Airlines auf Inlandflügen zu benützen. Der indonesische Generaldirektor des Flugverkehrsdepartements Herry Bakti Singayudha Gumay sagte nun, er erwarte, dass Europa Batavia Air und Indonesian Air wieder von der Liste streichen werde. Offiziell sei dies zwar noch nicht, aber in einem Gespräch mit GD Daniel Calleja habe dieser gesagt, die beiden Fluggesellschaften würde wieder zugelassen werden. Auch für Lion Air wurde eine Aufhebung des Flugverbots beantragt, diese jedoch noch nicht bewilligt. Die Airline soll mehr Informationen zu ihrem Sicherheitsentwicklungsplan liefern. Ziemlich genau vor einem Jahr wurde eine ähnliche Aufhebung bereits einmal angekündigt.



