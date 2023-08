Indonesia erwartet Aufhebung der Flugsperre

Indonesiens Aussenminister Hassan Wirajuda kündigte an, die Europäische Union werde ihr Flugverbot für diverse Airlines aufheben.

Gemäss The Jakarta Post soll die EU entschieden haben, dass die Airlines Garuda Indonesia, Mandala Airlines, Prime Air und Air Fast noch diesen Monat vom Flugverbot über dem europäischen Kontinent befreit werden sollen. Die regionalen Airlines hätten 62 der 69 Anforderungen für den Eintritt in den hiesigen Luftraum erfüllt, sagte Hassan während einer Anhörung im Repräsentantenhaus für auswertige Angelegenheiten. Indonesiens Airlines hatten in den letzten zwei Jahren auf der schwarzen Liste der EU gestanden. Garuda will ab nächstem Jahr zuerst mit neuen Boeing 777 nach Amsterdam fliegen, danach sollen London Heathrow und Frankfurt folgen.