IndiGo unterzeichnet Auftrag für Airbus A350

IndiGo Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

IndiGo hat am 17. Oktober eine Vereinbarung über die Lieferung von 30 Airbus A350 unterzeichnet und damit eine im Juni unterzeichnete Absichtserklärung in eine Festbestellung umgewandelt.

Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Airbus A350-Bestellungen der Fluggesellschaft auf 60 Flugzeuge. Die erweiterte Bestellung markiert einen strategischen Wandel für IndiGo im Zuge des Eintritts in den internationalen Langstreckenmarkt und nutzt die große Reichweite und Effizienz des Airbus A350 zur Unterstützung seiner globalen Ambitionen.