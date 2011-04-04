IndiGo stattet Airbus A320neo mit Triebwerken von P & W aus

Indiens Fluggesellschaft IndiGo wird ihre A320neo mit dem PurePower PW1100G Geared Turbofan von Pratt & Whitney antreiben.

IndiGo wird alle ihre 150 bestellten Airbus A320neo mit dem modernen PW1100G Triebwerk ausrüsten, auch der Triebwerkhersteller MTU wird von diesem Grossauftrag profitieren. MTU produziert für das PW1100G Komponenten der Niederdruckturbine und weitere Schlüsselbauteile, MTU rechnet bei diesem Grossauftrag mit einem Umsatzanteil von 300 Millionen Euro. Für das PW1100G Triebwerk liegen bereits 1200 Bestellungen vor. IndiGo hat im Januar eine Grossbestellung für 180 A320 bekannt gegeben.