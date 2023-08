IndiGo platzierte Großauftrag bei Airbus

Anlässlich der Paris Air Show 2011 hat der indische Low Cost Carrier bei Airbus 150 A320neo und 30 A320 in Auftrag gegeben.

Diese Bestellung wurde am 22. Juni 2011 an der Paris Air Show durch Airbus und IndiGo bekannt gegeben. Die Unterzeichnung dieser Bestellung erfolgte anlässlich der weltweit größten Luftfahrtmesse auf dem Flugplatz Paris Le Bourget. Ein Memorandum of Understanding wurde bereits im Januar 2011 unterschrieben und nun in Paris finalisiert. Die Wahl des Triebwerkherstellers hat IndiGo bereits im April 2011 bekannt gegeben, es handelt sich um den PurePower PW1100G Geared Turbofan von Pratt & Whitney.