IndiGo finalisiert Airbus Grossauftrag

IndiGo Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Der indische Low Cost Carrier IniGo hat bei dem europäischen Flugzeugproduzenten Airbus einen Festauftrag über 250 A320neo finalisiert.

Dieser Auftrag wurde im vergangenen Herbst bekanntgegeben und konnte nun ins trockene gebracht werden. Nach den aktuellen Listenpreisen hat der Auftrag einen Wert von 26,550 Milliarden US Dollar.

Die Geschäftsleitung von IndiGo unterstreicht mit diesem Auftrag den unbändigen Wachstumswillen und setzt auf eine sehr optimistische Marktentwicklung im Schwellenland Indien. IndiGo hat bei Airbus insgesamt 530 Flugzeuge aus der A320 Familie bestellt.

Indiens Low Cost Carrier IndiGo hat den Flugbetrieb im August 2006 aufgenommen und betreibt 78 Airbus A320-200 Verkehrsflugzeuge. Die Hauptbasis von IndiGo befindet sich auf dem Delhi Indira Gandhi International Flughafen von wo aus die Gesellschaft ein kontinuierlich wachsendes Inlandstreckennetz betreibt.