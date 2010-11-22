IndiGo übernimmt weiteren Airbus

General Electric Capital Aviation Services lieferte einen weiteren Airbus A320 an die indische Fluggesellschaft IndiGo.

Indiens Low Cost Carrier IndiGo hat den Flugbetrieb im August 2006 aufgenommen und betreibt bereits rund 30 Airbus A320 Verkehrsflugzeuge. Die Hauptbasis von IndiGo befindet sich auf dem Delhi Indira Gandhi International von wo aus die Gesellschaft ein kontinuierlich wachsendes Inlandstreckennetz betreibt. Kürzlich konnte IndiGo einen weiteren Airbus A320 von der Leasinggesellschaft GE Capital übernehmen.