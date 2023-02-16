In Rostock Laage wird nicht gestreikt

Flughafen Rostock-Laage (Foto: Flughafen Rostock-Laage)

Am Flughafen Rostock-Laage wird am morgigen Streiktag der Flugbetrieb nicht beeinträchtigt sein.

An den Flughäfen Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg geht morgen gar nichts mehr: Die deutschen Airports müssen wegen eines Warnstreiks am Freitag, den 17. Februar 2023 komplett schließen. Offen ist jedoch der Flughafen Rostock/Laage. Dort wird es einen normalen Flugbetrieb geben.

Flughafen-Geschäftsführer Dominik Wiehage: „Unser Flughafen Rostock/Laage ist morgen natürlich offen und nicht von etwaigen Streiks betroffen. Wir begrüßen gern zusätzliche Gäste – auch aus Ausweichflügen von Flugzeugen, die an den bestreikten Flughäfen nicht landen können. Wir haben im Norden Deutschlands einen sehr zuverlässigen und stabilen Betrieb rund um die Uhr ohne Nachtflugbeschränkungen, mit hervorragender technischer Ausstattung und sehr guter Anbindung an die Ballungsräume Hamburg und Berlin.“