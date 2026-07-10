In Emirates Premium Economy nach Wien

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Ab dem 10. Juli 2026 setzt Emirates auf der Strecke Wien-Dubai erneut die Boeing 777 mit Premium Economy ein.

Somit wird Wien wieder zweimal täglich bedient. Emirates ist damit die einzige Fluggesellschaft, die den Flughafen Wien mit einem Vier-Klassen-Flugzeug anfliegt.

Emirates Flugplan Wien – Dubai (ab 10. Juli 2026):

EK128: Wien – Dubai | 15:35–23:25 | Airbus A380

EK126: Wien – Dubai | 22:25–06:15 (+1) | Boeing 777 mit Premium Economy

EK127: Dubai – Wien | 08:55–12:55 | Airbus A380

EK125: Dubai – Wien | 15:40–19:55 | Boeing 777 mit Premium Economy

Mit der zweiten täglichen Verbindung profitieren Reisende von noch mehr Flexibilität sowie nahtlosen Anschlussmöglichkeiten über Dubai zu zahlreichen Destinationen im Indischen Ozean - darunter die Malediven, die Seychellen, Mauritius und Sri Lanka - sowie nach Asien, Australien und Neuseeland.

Die modernisierte Emirates Boeing 777 verfügt über eine Vier-Klassen-Konfiguration mit First Class, Business Class, Premium Economy und Economy Class. Premium Economy Gäste erwartet ein besonders komfortables Reiseerlebnis mit großzügigen Ledersitzen, erweitertem Bordservice sowie einem hochwertigen Speisen- und Getränkeangebot.