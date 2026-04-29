Im Winter ab Bremen auf die Kanaren

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Ab dem Flughafen Bremen sind die Winterflüge auf die Kanaren bereits jetzt buchbar. Ab November 2026 startet SundAir gleich mehrmals pro Woche in Richtung Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa.

Mildes Klima, beeindruckende Natur und kilometerlange Strände vor der Nordwestküste Afrikas: Die Kanarischen Inseln gehören auch in diesem Jahr, unabhängig von der Jahreszeit, zu den beliebtesten Reisezielen. Außerdem werden die Flüge auf die Inselgruppe im Atlantischen Ozean regelmäßig als Anreisemöglichkeit für Kreuzfahrten genutzt.

Nach Fuerteventura geht es ab dem 2. November 2026 jeden Montag und Samstag. In Richtung Gran Canaria hebt der Ferienflieger ab dem 5. November immer donnerstags und sonntags ab. Und nach Teneriffa fliegt die Airline ab dem 6. November immer freitags, ehe die Strecke ab dem 16. Dezember zusätzlich auch mittwochs angeboten wird. Die neuen Flugzeiten gelten bis zum April 2027 – also auch für die Osterferien im kommenden Jahr.