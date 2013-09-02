Ilyushin Finance will Bombardier Q400 kaufen

An der russischen Luftfahrtausstellung MAKS hat Ilyushin Finance Co. bei dem kanadischen Flugzeugbauer Bombardier eine Kaufabsichtserklärung für fünfzig Q400 Verkehrsflugzeuge unterzeichnet.

Die zweimotorigen Verkehrsflugzeuge mit Turbopropellerantrieb sollen dabei von einem neuen Gemeinschaftsunternehmen von Bombardier und der staatlich kontrollierten Unternehmung Rostekhnologii (“Rostec”) in Russland endmontiert werden. Auch die Leasinggesellschaft von Rostec will 50 Q400 kaufen, falls eine Endmontagelinie in Russland gebaut werden kann. Die Flugzeuge werden dann über Avia Capital Services an russische Fluggesellschaften vermietet.