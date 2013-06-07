Ilyushin Finance finalisiert CSeries Bestellung

Die russische Flugzeugfinanzierungsgesellschaft Ilyushin Finance Co. (IFC) finalisiert bei dem kanadischen Flugzeugbauer Bombardier eine Bestellung für 32 Verkehrsflugzeuge aus der CSeries, in den Auftrag wurden auch 10 Optionen eingehandelt.

IFC hat bereits im Jahre 2011 bei Bombardier eine Kaufabsichtserklärung für 42 CSeries Jets unterzeichnet, dieser Auftrag konnte jetzt in einen Festauftrag umgewandelt werden. Die russische Flugzeugfinanzgesellschaft haltet nun 32 CS300 fest in den Bestellbüchern von Bombardier und 10 Vorkaufsrechte auf diesen Typ. Der Festauftrag entspricht nach Angaben von Bombardier einem Wert von 2,56 Milliarden US Dollar.