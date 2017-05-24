Icelandair präsentiert neue Saga Lounge

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Ab sofort begrüßt Icelandair Passagiere in der neuen Saga Lounge im Obergeschoss des Keflavík International Airport.

Mit 1.350 Quadratmetern ist die Lounge doppelt so groß wie die bisherige. Das Design zeigt sich inspiriert von der Natur und Kultur Islands – eine Oase, in der Besucher entspannte Atmosphäre, kulinarische Köstlichkeiten und einen faszinierenden Panoramablick vom Rollfeld bis zum rund 100 Kilometer entfernten Snæfellsjökull-Gletscher genießen können.

Die Saga Lounge befindet sich zwischen den Gates A und C. Der von Naturtönen dominierte nordische Look stammt von Eggert Ketilsson und Stígur Steinþórsson, wobei es Icelandair – gemäß der Firmenphilosophie – bei der Umsetzung wichtig war, allen Gästen während ihrer Reise einen Eindruck von Island zu vermitteln – in diesem Fall in Form einer großen Replik eines „Elfensteins“.

Zu den weiteren Features zählen ein Empfang, komfortable Liegesessel im Ruhebereich, ein gemütlicher Kamin, Duschen inklusive Seife und Handtüchern, kostenloser Internetzugang, ein eigener Spielbereich für Kinder und ein sich in der Mitte befindendes Restaurant mit einer breiten Auswahl an Speisen und Getränken.

Von der Lounge aus kann außerdem ein wunderbarer Blick auf die Halbinsel Reykjanes und die Faxaflói-Bucht genossen werden. An klaren Tagen reicht die Sicht bis hin zum Gletscher Snæfellsjökull im Westen Islands.

Nutzen können die Lounge alle Passagiere, die in der Economy Comfort und in der Saga Class mit Icelandair reisen. Informationen zu den Angeboten von Icelandair sowie Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte auf www.icelandair.de.

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