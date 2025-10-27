Icelandair präsentiert drittes Quartal

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Icelandair konnte im dritten Quartal bei einem Umsatz von 585,3 Millionen US-Dollar einen Gewinn auf Stufe EBIT von 74,4 Millionen US-Dollar erwirtschaften.

Das dritte Quartal bei Icelandair lief gut, die Fluggesellschaft aus Island konnte den Umsatz um sechs Prozent auf 585,3 Millionen US-Dollar steigern. Mit Icelandair flogen im dritten Quartal 2025 insgesamt 1,698 Millionen Passagier, das entspricht einem leichten Wachstum von 1,7 Prozent. Der isländische Flagcarrier konnte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 57,3 Millionen US-Dollar einfliegen, ein Jahr zuvor lag dieser noch bei 69,201 Millionen US-Dollar. Das dritte Quartal ist bei Icelandair stets das Beste im Jahr, kein anderes Quartal übertrifft die Passagierzahlen während den Monaten Juli, August und September. Trotz guten Zahlen im dritten Quartal rechnet Icelandair mit einem Jahresverlust von 10 bis 20 Millionen US-Dollar.