Icelandair präsentiert Septemberzahlen

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat September 2025 insgesamt 479.420 Passagiere, das waren fünf Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Die Verkehrsleistung wurde im September 2025 verglichen mit dem Vorjahresseptember um sechs Prozent auf 1,799 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um vier Prozent auf 1,469 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im September 81,7 Prozent und verschlechterte sich damit um 1,3 Prozentpunkte.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Icelandair 3,906 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von sieben Prozent.