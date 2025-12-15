Icelandair präsentiert Novemberzahlen

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat November 2025 insgesamt 346.823 Passagiere, das waren fünfzehn Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Die Verkehrsleistung wurde im November 2025 verglichen mit dem Vorjahresnovember um dreizehn Prozent auf 1,264 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um fünfzehn Prozent auf 1,055 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im November 83,5 Prozent und verbesserte sich damit um 1,1 Prozentpunkte.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Icelandair 4,717 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von acht Prozent.