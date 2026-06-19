Icelandair präsentiert Maizahlen
19.06.2026 PS
Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Mai 2026 insgesamt 464.425 Passagiere, das waren vier Prozent mehr als im Vorjahresmai.
Die Verkehrsleistung bei Icelandair wurde im Mai 2026 verglichen mit dem Vorjahresmai um zwei Prozent auf 1,699 Milliarden Sitzplatzkilometer reduziert. Die Nachfrage hat sich um zwei Prozent auf 1,409 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im Mai 83,0 Prozent und hat sich somit um 3,4 Prozentpunkte verbessert.