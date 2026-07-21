Icelandair präsentiert Junizahlen

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Juni 2026 insgesamt 544.639 Passagiere, das waren ein Prozent weniger als im Vorjahresjuni.

Die Verkehrsleistung bei Icelandair wurde im Juni 2026 verglichen mit dem Vorjahresjuni um fünf Prozent auf 1,932 Milliarden Sitzplatzkilometer reduziert. Die Nachfrage hat sich um vier Prozent auf 1,669 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung erreichte im Juni 86,5 Prozent und hat sich somit um 1,4 Prozentpunkte verbessert.

Link zu Icelandair