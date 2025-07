Icelandair präsentiert Junizahlen

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Juni 2025 insgesamt 552.096 Passagiere, das waren sieben Prozent mehr als im Juni des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im Juni 2025 verglichen mit dem Vorjahresjuni um sechs Prozent auf 2,035 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um acht Prozent auf 1,732 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im Juni 85,1 Prozent und verbesserte sich damit um 1,7 Prozentpunkte.

Im ersten Halbjahr 2025 konnte Islands Fluggesellschaft Icelandair 2,209 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren zwölf Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Angebot lag bei 8,225 Milliarden Sitzplatzkilometern, Plus elf Prozent. Die Nachfrage erreichte 6,699 Milliarden Sitzplatzkilometer, was einer Verbesserung von dreizehn Prozent entspricht. Die Auslastung lag bei 81,5 Prozent, Plus 1,8 Prozentpunkte.