Icelandair präsentiert Julizahlen

Icelandair Boeing 757-200 (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Juli 2025 insgesamt 610.586 Passagiere, das waren praktisch gleich viele wie im Vorjahresjuli.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli 2025 verglichen mit dem Vorjahresjuli auf gleichem Niveau von 2,160 Milliarden Sitzplatzkilometer gehalten. Die Nachfrage hat sich um ein Prozent auf 1,904 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im Juli 88,2 Prozent und verbesserte sich damit um 1,1 Prozentpunkte.