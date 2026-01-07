Icelandair präsentiert Dezemberzahlen

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Dezember 2025 insgesamt 343.560 Passagiere, das waren zehn Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Die Verkehrsleistung wurde im Dezember 2025 verglichen mit dem Vorjahresdezember um neun Prozent auf 1,258 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um zehn Prozent auf 1,057 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im Dezember 84,1 Prozent und verbesserte sich damit um 1,1 Prozentpunkte.

Icelandair kann für das vergangenen Jahr Rekordpassagierzahlen melden. Im Jahr 2025 konnte die Fluggesellschaft aus Island insgesamt 5,061 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von acht Prozent.