Icelandair präsentiert Augustzahlen

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat August 2025 insgesamt 607.590 Passagiere, das waren ein Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Die Verkehrsleistung wurde im August 2025 verglichen mit dem Vorjahresaugust um ein Prozent auf 2,159 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich ebenfalls um ein Prozent auf 1,881 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im August 87,1 Prozent und verbesserte sich damit um 0,2 Prozentpunkte.