Icelandair präsentiert Aprilzahlen

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat April 2026 insgesamt 402.053 Passagiere, das waren fünf Prozent mehr als im Vorjahresapril.

Die Verkehrsleistung bei Icelandair wurde im April 2026 verglichen mit dem Vorjahresapril um fünf Prozent auf 1,474 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich ebenfalls um sechs Prozent auf 1,211 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im April 82,2 Prozent und hat sich somit um 1,2 Prozentpunkte verbessert.

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