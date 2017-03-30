Icelandair mit solidem Februar

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Februar 2017 im internationalen Verkehr 200.304 Passagiere, das waren 11 Prozent mehr als im Februar des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Februar 22.543 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht das einer Steigerung von zwei Prozent. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um achtzehn Prozent auf 773 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um 3,1 Prozentpunkte auf 75,9 Prozent.