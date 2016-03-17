Icelandair mit solidem Februar

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Februar 2016 im internationalen Verkehr 180.758 Passagiere, das waren 26 Prozent mehr als im Februar des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Februar 21.968 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht das einer Steigerung von acht Prozent. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um dreiundzwanzig Prozent auf 625 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 79 Prozent.