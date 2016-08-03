Icelandair mit neuem Social-Media-Feature

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Seit gestern können Icelandair-Passagiere ihre Flüge und den Icelandair Stopover auch über die Messengerfunktion von Facebook buchen.

Das neue Servicetool ermöglicht Reisenden, 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche über das soziale Netzwerk Buchungen zu tätigen und Informationen zu erhalten. Die gesamte Kommunikation sowie der Buchungsprozess finden dabei direkt im Facebook-Messenger mittels Bot-Funktion statt.

Kommunikation über den Facebook-Messenger: Was im Privaten bereits seit Langem gängig ist, wird nun auch als Icelandair-Buchungsplattform genutzt. Seit gestern können Passagiere, die einen Flug mit der isländischen Fluggesellschaft buchen wollen, dazu die Privatnachrichtenfunktion von Facebook nutzen. Dabei ist es möglich, sowohl nach Flügen zu suchen als auch Informationen einzuholen und den Buchungsprozess bis zur Buchungsbestätigung durchzuführen, ohne auf dritte Seiten umgeleitet zu werden. Fragen werden dabei von einer Buchungssoftware umfassend mittels einer Kombination aus Text, Bild und Video beantwortet. Zusätzlich kann bei komplexen Fragen Unterstützung von Mitarbeitern aus dem Icelandair-Servicecenter angefragt werden.

Icelandair arbeitete bei der Entwicklung des Tools, das derzeit ausschließlich auf Englisch verfügbar ist, eng mit „Travelaer <http://www.travelaer.com/> “ zusammen. Aktuell wird an der zweiten Phase des Projekts gearbeitet, bei der zusätzliche Funktionen entwickelt werden, die das Nutzererlebnis verbessern sollen. Dem Projekt ging eine Umfrage voraus, die die Beliebtheit von Messenger-Apps und das Social-Media-Konsumentenverhalten untersucht hat.

„Wir sind ständig bestrebt, den Reiseprozess für unsere Passagiere zu verbessern – beginnend bei der Flugbuchung. Dazu gehört auch, ihnen Buchungsmöglichkeiten über den Facebook-Messenger anzubieten. Wir wissen, welche Plattformen unsere Passagiere nutzen und möchten ihnen auf diesen neue Möglichkeiten der Kommunikation und Interaktion ermöglichen“, meint Gudmundur Oskarsson, Director of Marketing and Business Development bei Icelandair.

Gebucht werden kann unter www.facebook.com/Icelandair oder www.m.me/Icelandair.

Und so geht es: