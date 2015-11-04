Icelandair mit guten Quartalszahlen

Icelandair Boeing 757 (Foto: Icelandair)

Die isländische Fluggesellschaft Icelandair kann für das dritte Quartal 2015 erfreuliche Geschäftszahlen präsentieren, der Gewinn konnte um zwanzig Prozent gesteigert werden.

Ende September 2015 konnte Icelandair das dritte Quartal mit einem Nettogewinn von 103 Millionen US Dollar abschließen, ein Jahr zuvor waren es 86 Millionen US Dollar. Der Umsatz konnte dank gutem Passagierwachstum um drei Prozent auf 429,446 Millionen US Dollar gesteigert werden. Die Kosten verbilligten sich um gut fünf Prozent auf 278,571 Millionen US Dollar. Der operative Gewinn konnte auf 150,875 Millionen US Dollar um gut einundzwanzig Prozent verbessert werden.

In den ersten neun Monaten verdiente Icelandair bei einem Umsatz von 909,733 Millionen US Dollar (Plus 0,2 Prozent) netto 110,956 Millionen US Dollar (Plus 35 Prozent).