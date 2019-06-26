Icelandair meldet soliden Mai

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Mai 2019 insgesamt 419.091 Passagiere, das waren vierzehn Prozent mehr als im Mai des Vorjahres.

Die Kapazität wurde bei Icelandair um sieben Prozent auf 1,601 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um vierzehn Prozent auf 1,320 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich um 4,8 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent verbessert.

Icelandair wurde 1979 gegründet und betreibt ab dem Flughafen Keflavik ein abwechslungsreiches Streckennetz nach Europa und in die USA. In der Flotte stehen momentan 38 Verkehrsflugzeuge. Die Fluggesellschaft aus Island beschäftigt knapp 2.000 Mitarbeiter.