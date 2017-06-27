Icelandair meldet soliden Mai

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Mai 2017 im internationalen Verkehr 332.437 Passagiere, das waren vier Prozent mehr als im Mai des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Mai 29.470 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmai waren das zwölf Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um drei Prozent auf 1.292 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 2,9 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent verbessert.

Icelandair wurde 1979 gegründet und betreibt ab dem Flughafen Keflavik ein abwechslungsreiches Streckennetz nach Europa und in die USA. In der Flotte stehen momentan 32 Verkehrsflugzeuge. Die Fluggesellschaft aus Island beschäftigt knapp 2.000 Mitarbeiter.