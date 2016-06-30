Icelandair meldet soliden Mai

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Mai 2016 im internationalen Verkehr 319.614 Passagiere, das waren 20 Prozent mehr als im Mai des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Mai 24.940 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmai waren dies zwei Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um 25 Prozent auf 1.262 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 2,2 Prozentpunkte auf 77,5 Prozent verschlechtert.