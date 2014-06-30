Icelandair meldet soliden Mai

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Mai 2014 im internationalen Verkehr 218.743 Passagiere, das waren vierzehn Prozent mehr als im Mai des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Mai 23.909 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmai waren dies fünf Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um achtzehn Prozent auf 849 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 1,6 Prozentpunkte auf 77,1 Prozent verschlechtert. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Icelandair 2,564 Millionen Passagiere.