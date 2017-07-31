Icelandair meldet soliden Juni

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Juni 2017 im internationalen Verkehr 487.665 Passagiere, das waren elf Prozent mehr als im Juni des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Juni 33.145 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni waren dies neun Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um 11 Prozent auf 1.790 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 1,7 Prozentpunkte auf 85,4 Prozent verbessert.

In den ersten sechs Monaten flogen mit Icelandair auf internationalen Routen 1,748 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von dreizehn Prozent, auf den regionalen Routen stiegen bei Icelandair 160.528 Fluggäste zu, dies entspricht einem Plus von acht Prozent.