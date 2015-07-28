Icelandair meldet soliden Juni

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Juni 2015 im internationalen Verkehr 363.104 Passagiere, das waren achtzehn Prozent mehr als im Juni des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Juni 28.309 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni waren das vier Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um achtzehn Prozent auf 1.316 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 83,3 Prozent verbessert.

In den ersten sechs Monaten flogen mit Icelandair auf internationalen Routen 1,297 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von achtzehn Prozent, auf den regionalen Routen stiegen bei Icelandair 137.981 Fluggäste zu, dies entspricht einem Minus von 0,5 Prozent.