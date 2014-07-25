Icelandair meldet soliden Juni

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Juni 2014 im internationalen Verkehr308.545 Passagiere, das waren fünfzehn Prozent mehr als im Juni des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Juni 27.199 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni waren dies drei Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um sechzehn Prozent auf 1.117 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent verbessert. In den ersten sechs Monaten flogen mit Icelandair auf internationalen Routen 1,103 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von vierzehn Prozent, auf den regionalen Routen stiegen bei Icelandair 138.649 Fluggäste zu, dies entspricht einem Minus von sieben Prozent.