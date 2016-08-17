Icelandair meldet soliden Juli

Icelandair Boeing 757 (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Juli 2016 im internationalen Verkehr 491.007 Passagiere, das waren 18 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Juli insgesamt 35.016 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 5 Prozent. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um 22 Prozent auf 1.697 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 1,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 87,7 Prozent verschlechtert.

In den ersten sieben Monaten flogen mit Icelandair auf internationalen Routen 2,040 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 19 Prozent. Auf den regionalen Routen stiegen bei Icelandair mit 178.737 Fluggästen vier Prozent mehr Passagiere zu als in derselben Vorjahresperiode.