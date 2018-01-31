Icelandair meldet soliden Dezember

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Dezember 2017 im internationalen Verkehr 235.219 Passagiere, das waren sieben Prozent mehr als im Dezember des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Dezember 23.279 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum dreizehn Prozent. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um zehn Prozent auf 945,9 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 76,5 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit Icelandair und den regionalen Diensten insgesamt 4,386 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von neun Prozent.