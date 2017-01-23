Icelandair meldet soliden Dezember

Icelandair Boeing 757-200 with Winglets (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Dezember 2016 im internationalen Verkehr 219.937 Passagiere, das waren zwanzig Prozent mehr als im Dezember des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Dezember 20.603 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht das einem Wachstum siebzehn Prozent. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um 24 Prozent auf 861,2 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um zwei Prozentpunkte auf 77,2 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit Icelandair und den regionalen Diensten insgesamt 3,997 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 18 Prozent.