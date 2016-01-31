Icelandair meldet soliden Dezember
31.01.2016 RK
Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Dezember 2015 im internationalen Verkehr 185.103 Passagiere, das waren sechzehn Prozent mehr als im Dezember des Vorjahres.
Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Dezember 17.672 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember waren dies drei Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um fünfzehn Prozent auf 697 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent. Im Berichtsjahr 2015 flogen mit Icelandair 3,369 Millionen Passagiere.