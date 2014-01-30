Icelandair meldet soliden Dezember

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Dezember 2013 im internationalen Verkehr 140.820 Passagiere, das waren zwölf Prozent mehr als im Dezember des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Dezember 19.752 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember waren dies zehn Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um fünfzehn Prozent auf 547 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 76,2 Prozent. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Icelandair 2,564 Millionen Passagiere.