Icelandair meldet solide Märzzahlen

Icelandair Boeing 757-200 with Winglets (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat März 2016 im internationalen Verkehr 221.385 Passagiere, das waren einundzwanzig Prozent mehr als im März des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im März 23.575 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz waren das zwei Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um zwanzig Prozent auf 789 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung ging um 1,4 Prozentpunkte auf 84 Prozent nach oben.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres flogen mit Icelandair und den regionalen Diensten insgesamt 642 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von zwanzig Prozent.